“شركة الكهرباء”.. سرقة كوابل في “العامرية” بمسافة 1200 متر

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 1200 متر من خط الوسط الذى يتغذى من محطة 30 في بلدة “العامرية” بمنطقة “ورشفانة”، التابع لدئرة توزيع شمال مدينة “العزيزية” إدارة توزيع الجفارة ترتب عليه فصل التغذية على 15 محول هوائي وانقطاع التيار الكهربائي على العديد من المنازل والمزارع بالمنطقة المذكورة .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء -عبر بيان على منصتها الإعلامية- بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى معاناة إضافية للشركة وانقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين ولساعات طويلة-حسب البيان .

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