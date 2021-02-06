إنقاذ أكثر من 180 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

أعلنت “إس أو إس ميديتيراني” الجمعة، أن سفينة الإنقاذ التابعة لها “أوشن فايكينغ” أنقذت أكثر من 180 مهاجرًا غير شرعي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن زورقين واجها صعوبات، قبالة سواحل ليبيا.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أنه في صباح يوم الجمعة تم إنقاذ 71 شخصًا بينهم 11 قاصرًا من زورق مطاطي مكتظ في المياه الدولية على بعد 40 ميلاً بحرياً قبالة ميناء الخمس.

وأضافت المنظمة أنه بعد فترة وجيزة عثر الطاقم على زورق مطاط آخر مكتظ، مبينة أنه تمت إغاثة 116 شخصًا إضافة إلى امرأة وطفل.

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