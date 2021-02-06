البرلمان العربي يرحب بتشكيل السلطة الجديدة في ليبيا ويدعو لإنجاح باقي المسارات

أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الجمعة، عن ترحيبه باختيار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف لسلطة تنفيذية موحدة.

ودعا العسومي في بيان له جميع الأطراف الليبية بالبناء على هذا الإنجاز الذي تحقق، والعمل على إنجاح المسارات الأخرى، بهدف التوصل إلى حل نهائي ومتكامل للأزمة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة.

وأشاد العسومي بالجهود التي قامت بها البعثة الأممية وتيسير التوصل إلى هذه الخطوة المهمة نحو تحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا.

وجدد العسومي موقف البرلمان العربي الدائم والثابت بشأن دعم كل ما من شأنه الحفاظ على سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وصون وحدتها الوطنية.

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