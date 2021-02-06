البيوضي : السلطة الجديدة ستكون أساسا لاستقرار وطني شامل

قال الناشط السياسي سليمان البيوضي، إن السلطة الجديدة لن تكون من أدوات الحرب أو سببا فيها، بل ستكون أساسا لاستقرار وطني شامل.

و نفى البيوضي أن يحدث انفجار للوضع باتجاه عودة الحرب، متوقعا حدوث فورة عنف قصيرة بسبب غضب سياسي.

و جاءت نتائج التصويت بـ ملتقى الحوار السياسي، برعاية أممية في جنيف، الجمعة، عن فوز قائمة تضم عبدالحميد الدبيبة، رئيسا للوزراء، ومحمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب عضو المجلس الرئاسي الحالي، المستقيل، موسى الكوني، وعبدالله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

وفازت قائمة الدبيبة بحصولها على 39 صوتا مقابل 34 صوتا لقائمة كانت تتنافس معها، وتضم عقيلة صالح، الذي كان مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبدالمجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

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