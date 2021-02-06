الأعور: الانتخابات الرئاسية و البرلمانية المخرج الوحيد للأزمة الليبية

اعتبر نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، المهدي الأعور، أنّ التفاؤل الذي يحمله الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية في ليبيا يتجاوز إلى حد كبير ما شكله اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى أنّ من شأن الاتفاق الجديد أن يؤدي لنتائج استثنائية واعدة حول مستقبل ليبيا.

وأضاف الأعور أن انتخاب السلطة التنفيذية كان خياراً موفقاً، نظراً لأنه أتى بشخصيات تكنوقراط ستسمح خبرتها والتزامها بمصلحة الليبيين بتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد، وتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

ووصف عضو مجلس النواب ، الشخصيات التي تم اختيارها بأنها الأكثر حرصاً على مصالح الليبيين، وتشكل ضمانة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيراً إلى أنّ بقاء أي شخصية سياسية في منصبها بعد انتهاء مدتها القانونية، حتى ولو كانت منتخبة، سيؤدي إلى إضعاف أدائها.

و أشار الأعور إلى أنّ مسلسل المراحل الانتقالية تسبب في طمع بعض الساسة في ليبيا في البقاء بسدة الحكم، بينما جاءت ولادة السلطة التنفيذية الجديدة لتضع البلاد على الطريق الصحيح، وتعالج أزمة انتقال السلطة، معتبراً أن الخطوات الأولى التي يجب القيام بها من جانب السلطات الجديدة، هو الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، باعتبار أن لا مخرج من الأزمة الليبية دون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، والعمل على تنفيذ المصالحة الوطنية، وتعويض الأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء الفوضى التي عمت البلاد.

وشدّد الأعور على ضرورة استكمال لجنة «5+5» العمل على إخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

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