البكوش: ملتقى الحوار قرر انتخاب القائمة الأقل معارضة وجدلا في الشارع الليبي

قال المستشار السياسي السابق لما يسمى بمجلس الدولة صلاح البكوش، ، إن ملتقى الحوار قرر انتخاب القائمة الأقل معارضة وجدلا في الشارع الليبي، لافتا إلى أن المعارضة التي يلقاها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الشرق والغرب، ووجود بعض التحفظات على باشاغا، دفعت للانحياز إلى القائمة الفائزة،.

و أضاف البكوش، أن التخوف من نقل عقيلة صالح للعاصمة من طرابلس إلى سرت تسبب في فشل قائمته، وصعود القائمة الفائزة.

و جاءت نتائج انتخابات ملتقى الحوار المنعقد في جنيف، لاختيار السلطات التنفيذية الجديدة، لتخالف كل التوقعات، إذ إن تحالف “عقيلة- باشاغا” كان الأقرب إلى الفوز، بعد أن تمكن من حصد أكثر الأصوات خلال الجولة الأولى التي عقدت الجمعة، قبل أن يسقط في الجولة الثانية، سقوطا اعتبره البعض “مفاجئا وعقابا” في نفس الوقت.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، فوز عبد الحميد دبيبة، برئاسة وزراء ليبيا، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي.

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