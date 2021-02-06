الجازوي: فشل قائمة “عقيلة- باشاغا” كان متوقعا و عقيلة لن يسلم بسهولة

قال المحلل السياسي، عبد الله الجازوي، إن فشل قائمة “عقيلة- باشاغا” كان متوقعا، باعتبار أن أداءهم كان ضعيفا خلال النقاش وطرح البرامج الذي سبق التصويت، إذ أنهما لما يجيبا بوضوح عن أسئلة مهمة تخص كل الليبيين، كسحب سلاح المليشيات، مشيرا إلى أن القائمة الفائزة ركزت على المصالحة الوطنية، وهو الموضوع الذي يهم الشارع الليبي.

وأضاف الجازوي أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مشهور بوقوفه على مسافة واحدة من الجميع وعلاقاته الجيدة مع كافة مكونات الشعب الليبي، فيما عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة رجل أعمال وصاحب خبرة واسعة في مجال الإعمار، ويتوقع أن يمارس دورا مهنيا ومحايدا لصالح النهوض بالواقع الليبي.

وحول تسليم عقيلة صالح بالنتائج قال الجازوي، إن صالح لن يسلم بالنتائج بسهولة، إلا إذا مورس عليه ضغط دولي خاصة من الدول الداعمة له.

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