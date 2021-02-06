طرابلس.. جولة توعوية في شارع الجرابة –((صور))

نفذ فريق التوعية والإرشاد بالمكتب الإعلامي التابع لجهاز الرقابة على الأغذية والأدوية في مدينة طرابلس، جولة توعوية إرشادية استهدفت مطاعم ومقاهي في شارع الجرابة.

وقدم فريق التوعية خلال الجولة نصائح حول الوعي التثقيفي للمواطن وأصحاب النشاطات ومنح مطويات تحتوي على دليل الألوان والصبغات المحظورة، علاوةً على إلصاق إرشادات حائطية في المقاهي والمطاعم تحتوي على الإرشادات الواجب توافرها وأخرى حول الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

واستطلع الفريق على هامش الجولة أراء المواطنين حول العمل الرقابي بخصوص سلامة الغذاء و الدواء ودور المواطن في رقابته الذاتية بوعيه وانتباهه -حسب ما أورده المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية