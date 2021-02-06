ترحيب أوروبي بتشكيل حكومة ليبيا الجديدة

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

06 February, 2021

رحبت حكومات المانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا الجمعة بالحكومة الانتقالية الليبية الجديدة، لكنها مع ذلك حذرت من أن الطريق “لا يزال طويلاً”.

وقال بيان مشترك اصدرته الخارجية الألمانية إنه “سيتعين على السلطة التنفيذية الموحدة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتوفير خدمات عامة أساسية للشعب الليبي وإطلاق برنامج مصالحة هادف والتعامل مع احتياجات الميزانية العامة وتنظيم انتخابات عامة”، مضيفاً أن “الطريق لا يزال طويلا