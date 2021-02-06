«حرس المنشآت»: تسوية أوضاع جميع المتعاقدين مع الجهاز قبل نهاية مارس

أكد جهاز حرس المنشآت النفطية أنه سيتم ‘رجاع قيمة العلاوة الحقلية التي خصمت من المرتب لجميع الأفراد المتعاقدين مع الجهاز، وتسوية أوضاعهم الوظيفية قبل نهاية مارس المقبل.

وأضاف الجهاز: «سيتم دمج (هؤلاء الأفراد) في الجيش الليبي كعسكريين نظامين او بتجديد عقودهم مع الجهاز وفق عقود استخدام جديدة بدلا من العقود السابقة»، حسبما ورد في بيان على صفحة الجهاز بموقع «فيسبوك»، الجمعة.

وعقد مسؤولو الجهاز مؤخرا أكثر من لقاء مع مسؤولين في حكومة الوفاق، بينم مسؤولين بوزارة المالية من أجل حل الأزمة، التي تسبب في إغلاق ميناء الحريقة النفطي بطبرق ووتوقف تصدير النفط خلال الشهر الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا