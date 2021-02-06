الصغير: بفوز المنفي أصبح لدينا رئيساً يتحدث الفرنسية لأول مرة

استقبل حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، معلقاً بأنه سيكون أول رئيس فرانكفوني، وفق قوله.

كتب حسن الصغير على حسابه بموقع فيسبوك قائلاً: “هُو الأكيد أنه المنفي أول رئيس فرانكوفون ناطق بالفرنسية منذ الاستقلال لأول مرة رئيس أعلى سلطة في ليبيا يتحدث الفرنسية”.

أضاف وكيل وزارة الخارجية الأسبق، قائلاً: “روساء حكومات كان فيه، وزراء أيضا، روساء مجالس تشريعية ايضاً، لكن رئيس الرئاسي (رئيس دولة) لأول مرة يحدث في ليبيا”.

وفاز يوم أمس محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة برئاسة الحكومة، في اقتراع برعاية البعثة الأممية وبتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي.