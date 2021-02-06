ليبيا الان

فيصل الشريف: جويلي وباشاغا لهما جملة من المواقف الوطنية ويستحقان التحية

تم النشر منذُ 41 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أشاد فيصل الشريف، المحلل السياسي من مصراتة، بموقف فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق وأسامة جويلي آمر قوات المنطقة الغربية من فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي.

وكتب فيصل الشريف على حسابه: “تحية احترام لكلٍّ من السيد باشاغا والسيد جويلي فكلاهما له مكانته من خلال جملة من المواقف الوطنية بدأت بفبراير 2011 وتجسدت أكثر وأكثر في ملحمة البركان، واليوم يؤكدان على احترامهما للتوافقات الليبية ونهج الدولة المدنية والحرص على خارطة طريق تونس التي تنحصر مهمتها في الإعداد لانتخابات 24. ديسمبر. 2021 ليستعيد الشعب الليبي حقه في أن يقول كلمته ويختار من يحكمه من خلال انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة” وفق قوله.

أضاف فيصل الشريف: “الرهانات كثيرة والتحديات كبيرة وعلينا أن نراقب ونساهم بشكل إيجابي ضاغط في سبيل تحقق متطلبات المرحلة” وفق تعبيره.

وفاز يوم أمس محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة برئاسة الحكومة، في اقتراع برعاية البعثة الأممية وبتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لعلاج أي متوهم لابد تجاريه في وهمه لتصدمه بحقيقة ان ما كان هو مجرد وهم كان مريض يتوهم ان فوق زير من فخار وحلوا فيه الناس وعجزوا عن اقناعه بعدم وجود زير علي رأسه لكنه صدعهم وهو يشكو من ثقل زير فوق رأسه والناس الطبيعيين احتاروا كونهم لا يروا وجود لأي زير فوق رأسه ولكن أحد الأطباء فكره في خطه علاجيه لحاله الوهم هذه التي عند هذا فعلق زير في سقف العياده وطلب القدوم إليه لعلاجه وعندما دخل الواهم اسقط الطبيب الزير المعلق فأنكسر فتخلص ذاك الواهم من وهمه فهل من فكره مشابه لدي أحد الليبيين كي نعالجوا بها وهم بعض الواهمين أن فبراير كانت ثوره ليبية الهوي والهويه وبأنهم كانوا ثوار فيها

    رد