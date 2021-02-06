فيصل الشريف: جويلي وباشاغا لهما جملة من المواقف الوطنية ويستحقان التحية

أشاد فيصل الشريف، المحلل السياسي من مصراتة، بموقف فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق وأسامة جويلي آمر قوات المنطقة الغربية من فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي.

وكتب فيصل الشريف على حسابه: “تحية احترام لكلٍّ من السيد باشاغا والسيد جويلي فكلاهما له مكانته من خلال جملة من المواقف الوطنية بدأت بفبراير 2011 وتجسدت أكثر وأكثر في ملحمة البركان، واليوم يؤكدان على احترامهما للتوافقات الليبية ونهج الدولة المدنية والحرص على خارطة طريق تونس التي تنحصر مهمتها في الإعداد لانتخابات 24. ديسمبر. 2021 ليستعيد الشعب الليبي حقه في أن يقول كلمته ويختار من يحكمه من خلال انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة” وفق قوله.

أضاف فيصل الشريف: “الرهانات كثيرة والتحديات كبيرة وعلينا أن نراقب ونساهم بشكل إيجابي ضاغط في سبيل تحقق متطلبات المرحلة” وفق تعبيره.

وفاز يوم أمس محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة برئاسة الحكومة، في اقتراع برعاية البعثة الأممية وبتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي.