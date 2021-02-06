أبو راص: مرت العاصفة بسلام ولم يخسر أحد بفوز المنفي

أعربت عضو ملتقى الحوار السياسي، النائبة ربيعة أبو راص، عن ارتياحها لفوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وقالت: “مرت العاصفة بسلام لم يخسر أحد الكل جسد النصر للمدنية بطريقته وشارك بأسلوبه المختلف وحقق ذاته وذات من يشبه في التفكير والتوجه، لذلك ليس علينا إلا أن نقول كل التوفيق لمن حالفه الحظ”.

أضافت أبو راص: “ليبيا تحتاج للجميع يد واحدة نعمل معاً وفق قوانين وتشريعات تحقق العدالة والتنمية والمساواة وتقضي على المركزية والبيروقراطية والعنف المسلح المنتشر وتنهي شبح المرتزقة وتعاقب كل من أجرم في حق الليبين وكل من أقفل الحقول والموانيء ومصدر المياه وحرم الليبين من الخدمات العادلة”.

وتابعت على فيسبوك: “اليوم لم نحقق النجاح الباهر لكن وضعنا الخطوات الاولى للعمل الديمقراطي الشفاف بمشاركة الجميع ومن مختلف الأطياف وادخلنا على قلوب الليبين نقطة تحول جديدة أسمها التداول السلمي على السلطة أسمها خلوة الاقتراع لينعم الجميع بالهدوء والاستقرار”.