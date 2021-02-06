«شلوف»: التحدي الحقيقي هو إمكانية عمل الحكومة الجديدة على الأرض

وجه جمال شلوف رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، تساؤلا إلى ستفياني وليامز رئيسة البعثة الأممية في ليبيا السابقة حول نتائج التحقيق في واقعة رشاوى بعض أعضاء الملتقى السياسي في تونس.

وقال «شلوف» في منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «همسة للسيدة ستيفاني ويليامز قبل أن تغادرنا التي يظهر أنها أصيبت بمرض المسئولين الليبيين وهو عدم ظهور نتائج التحقيق».

وأضاف، «ما هي نتيجة التحقيق في واقعة دفع رشوة للملتقى السياسي في تونس والتي تفضلتي بابلاغنا انكم فتحتم تحقيق حولها، خاصة وأن المتهم فيها أصبح رئيس حكومة؟»

واعتبر «شلوف» أن التحدي الحقيقي ليس تشكيل الرئاسي وتكليف رئيس الحكومة أنما التحدي الحقيقي هو العمل على إمكانية عمل تلك الحكومة على الأرض.

واختتم بقوله: «ننتظر الأن مبدئيا ردة فعل الميلشيات والكليبتوقراطيين من يقف خلفهم من تكليف الرئاسي ورئيس الحكومة».