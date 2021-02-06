فتح مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية في بلدية طرابلس المركز

فتحت في التاسعة صباح اليوم السبت، مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات المحلية ببلدية طرابلس المركز.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية إن عملية فتح مراكز الاقتراع جرت بكل سلاسة، فيما يحق لـ 33 ألف و740 ناخب وناخبة الإدلاء بأصواتهم في هذا الاقتراع، الذي يغلق أبوابه في السابعة مساء اليوم.

وتتنافس في هذا السباق الانتخابي ثماني قوائم وثلاث نساء وثلاثة من ذوي الإعاقة، فيما يشارك بمراقبة العملية الانتخابية 243 مراقب من 9 منظمات مختلفة. ويجري استخدام الحبر الانتخابي (الرذَّاذة)، ضمن الاجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا.

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