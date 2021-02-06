الرقابة على الأغذية يرفض شحنتين غذائيتين غير مطابقتين للمواصفات

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، عن رفض شحنتي حلوى موردة، حيث تضمنت الأولى 130 كرتونة من الحلوى قادمة من أوكرانيا عبر منفذ ميناء الخُمس البحري.

أوضح المركز في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”أنه رفض هذه الشحنة لاحتوائها على المادة الملّونة “E120” ضمن المواد الداخلة في تصنيع المُنتج.

وأشار المركز إلى أنه تم رفض شُحنة أخرى من الحلوى بكميّة 156 كرتونة، قادمة من فرنسا عبر ذات المنفذ، وذلك لوجود ألوان محظورة “E120,E131” مُخالفِة للمواصفات القياسية الليبية رقم 15 لسنة 2015 الخاصّة بالإضافات المسموح بها.

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