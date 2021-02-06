التعاون الخليج يعرب عن أمله في تعزيز وحدة ليبيا بعد اختيار السلطة الجديدة

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن ترحيبه بالاتفاق الذي حدث في ليبيا باختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

وقال الحجرف في بيان له إن هذه الخطوة مهمه للوصول إلى حل دائم و شامل يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، ويلبي تطلعات وطموح الشعب الليبي.

وأشاد الحجرف بجهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بهذا الاتفاق، متمنياً أن يعم الأمن والسلام أنحاء ليبيا كافة، ويعزز وحدتها الوطنية.

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