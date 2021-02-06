“شكشك” يبحث إجراءات التفاوض لاستئناف المشروعات المتوقفة

بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع رؤساء الأجهزة التنفيذية للمشروعات ومديري الإدارات والمكاتب المختصة بالديوان، خلال اجتماع مُوسّع، التفاوض مع الشركات الأجنبية المكلفة لضمان العودة واستئناف العمل على المشروعات المتوقفة.

وناقش الاجتماع آليات استئناف المشروعات التنموية المتعثرة، وإيجاد الحلول للصعوبات وتسوية الالتزامات المالية بما يضمن حقوق ومصالح الأجهزة التنفيذية والشركات المتعاقد معها، وخلُص الاجتماع إلى ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية النفقات لاستئناف هذه المشروعات.

وشارك في الاجتماع، رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش.

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