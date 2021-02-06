الجامعة العربية تدعو لتوحيد المواقف الدولية خلف جهود التسوية في ليبيا

أشادت جامعة الدول العربية بعملية التصويت التي أجراها بنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي أقيم في جنيف و أعلنت اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

و أثنت الأمانة العامة للجامعة على الملتقى بنجاحه في تحمل مسؤولياته بهذا الشكل الإيجابي، و عبَرت عن تطلعها لأن يجرى تنصيب المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد أدبيبة في أقرب فرصة، حتى تشرع في تولي مهامها، وتمهد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نهاية العام الجاري.

وأكدت دعمها ومساندتها للجهود الوطنية المبذولة كافة للوصول إلى حل نهائي ومتكامل للوضع الليبي، داعية إلى توحيد المواقف الدولية والإقليمية خلف جهود التسوية التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا على مساراتها السياسية والعسكرية والدستورية والاقتصادية المختلفة.