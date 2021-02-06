سياله: نتمنى التوفيق لأعضاء السلطة الجديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2021

تقدم وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سياله بالتهنئة للشعب الليبي ولأعضاء الحوار السياسي على اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة.

وأعرب سياله بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية عن تمنياته لأعضاء السلطة الجديدة بالتوفيق خلال الفترة التمهيدية وحتى موعد الانتخابات العامة المقررة في 24-12 القادم ، من أجل استكمال المسار الديمقراطي وبناء الدولة المدنية المنشودة وتحقيق الاستقرار والمصالحة.

وقدم سياله الشكر للأمم المتحدة وبعثتها لدى ليبيا على جهودها لإنجاح هذا الاستحقاق، وكذلك الدول الشقيقة والصديقة التي بادرت بالترحيب بهذا التوافق الوطني مطالبة إياهم بدعم إرادة الليبيين وحقهم في تقرير المصير

وصوت أعضاء لجنة الحوار السياسي أمس الجمعة على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا حيث فازت القائمة التي تضم محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.