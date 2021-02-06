سفارة فرنسا: مستعدون لدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2021

أعربت السفارة الفرنسية لدى ليبيا عن استعدادها لدعم السلطة التنفيذية الجديدة في مهمتها لقيادة ليبيا لانتخابات في 24 ديسمبر وتطبيق وقف إطلاق النار.

وبينت السفارة الفرنسية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في ملتقى الحوار السياسي الليبي حول السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة المؤقتة” معربة عن استعدادها لدعم السلطة التنفيذية الجديدة في مهمتها لقيادة البلاد لانتخابات في 24 ديسمبر وتطبيق وقف إطلاق النار.

وصوت أعضاء لجنة الحوار السياسي أمس الجمعة على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا حيث فازت القائمة التي تضم محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.