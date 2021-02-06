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السويحلي يدعو الأطراف الليبية إلى قبول نتائج انتخابات جنيف

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عضو ملتقى الحوار السياسي، عبد الرحمن السويحلي، باختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال، السويحلي في تغريدة عبر حسابه بـ تويتر، “أن السلطة التنفيذية الجديدة جاءت بتوافق الوطنيين بعيدا عن الصفقات المشبوهة والمصالح الحزبية الضيقة”، لافتا إلى أن ملتقى الحوار نجح في إقرار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة.

وأشار رئيس حزب “الاتحاد من أجل الوطن” إلى أن السلطة الجديدة ستكون مهمتها الأساسية إنجاز الانتخابات في موعدها، معربا عن أمله في الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر، داعيا كافة الأطراف إلى القبول بنتائج هذه العملية السياسية.

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حزب الاتحاد من أجل الوطن حكومة الوحدة الوطنية عبدالرحمن السويحلي

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  • الليبيين ملوا من الحرب والكرب لذلك سيقبلوا بأتفاق الاتراك والغربيين علي انجاز حكومه مصلحة الاتراك والغرب فيها اكثر من مصلحة الليبيين فالليبيين يدركوا لمصلحة من تم فبركة هذه الحكومه ولكن حال الليبيين في القبول بها كحال من تعطلة به سيارته في الصحراء وليس لديه ماء إلا ماء الراياتير هو يدركه عدم صلاحيته ويدرك حجم الاضرار والمخاطر ولكن هو مجبر علي ان يتجرعه علي آمل معالجة أضراره لاحقا من يتم أنقاذه وهو أختار أقل الضررين ماء ردئ وغير صحي لكنه أفضل من الموت عطشا والليبيين رضوا بحكومه مشكله وفق رؤيه وتوافق بين الغرب وتركيا هي اهون من استمرار الحرب وغلق حدود المدن بينها وبين بعض وافضل من فقدان الكهرباء والسيوله فالليبيين ليسوا اغبياء ولكنهم عطشي وليس في الامكان ايجاد ماء الا بتشكيل حكومه أخذ رأي اردوغان فيها واعرب عن رضاءه بهذه الخلطه فقالوا له الغربيين الليى علي قرار الأمم مسيطرين عيب يا رجل نحن انريدوا إلا التي ترضيك

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