السويحلي يدعو الأطراف الليبية إلى قبول نتائج انتخابات جنيف

أخبار ليبيا 24

رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عضو ملتقى الحوار السياسي، عبد الرحمن السويحلي، باختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال، السويحلي في تغريدة عبر حسابه بـ تويتر، “أن السلطة التنفيذية الجديدة جاءت بتوافق الوطنيين بعيدا عن الصفقات المشبوهة والمصالح الحزبية الضيقة”، لافتا إلى أن ملتقى الحوار نجح في إقرار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة.

وأشار رئيس حزب “الاتحاد من أجل الوطن” إلى أن السلطة الجديدة ستكون مهمتها الأساسية إنجاز الانتخابات في موعدها، معربا عن أمله في الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر، داعيا كافة الأطراف إلى القبول بنتائج هذه العملية السياسية.