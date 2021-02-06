بونغو الابن يبني ضريحا لوالده الراحل بمعمار مغربي

استوحى الرئيس الغابوني علي بونغو تصميم الضريح الذي يرقد فيه جثمان الملكين المغربيين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني بجانب مسجد حسان ، لبناء ضريح لوالده الرئيس الغابوني الراحل عمر بونغو .

تصميم ضريح الرئيس عمر بونغو بالعاصمة لبروفييل ، بني طبق الأصل مع ضريح مسجد حسان والذي يعتبر أحد أهم المزارات السياحية بالرباط خاصة والمغرب عامة، حيث تم اعتماد المعمار المغربي وقام بتصميمه مهندس معماري مغربي، ويضم كذلك مسجدا ومكتبة وقبة ومتحفا للتاريخ، ويمتد على مساحة 6500 متر مربع.

وتم بعد الانتهاء منه نقل جثمان الرئيس عمر بونغو الذي فارق الحياة قبل 10 سنوات اليه.

للاشارة ،تربط علي بونغو علاقة مميزة مع المغرب خاصة مع الملك محمد السادس، وهي العلاقة التي توارثها الزعيمان عن والديهما عمر بونغو والحسن الثاني، ودرس بونغو الابن لسنوات في المغرب، كما اعتاد قضاء جزء كبير من عطله في المملكة المغربية.