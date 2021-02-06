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امطير: لا تظلموا جويلي وباشاغا فعندما يجد الجد ستجدون البقية قد أغلقوا هواتفهم

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دافعت آمنة امطير عضو مجلس الدولة عن حزب الإخوان المسلمين المسمى “العدالة والبناء” عن أسامة جويلي آمر غرفة المنطقة الغربية العسكرية وفتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق بعد خسارة قائمتهما أمام قائمة “المنفي/دبيبة” في مواجهة الشماتة التي أبداها البعض من تيار الوفاق.

قالت امطير على حسابها بموقع فيسبوك: “عندما يجد الجد لن نجد إلا أسامة الجويلي، وفتحي باشا آغا، وسنجد البقية إما هاتفه مقفل وإما يتعلل بأن غيره منعه” وفق قولها.

أضافت عضو مجلس الدولة عن حزب الإخوان المسلمين المسمى “العدالة والبناء” قائلة: “لا تظلموا من كان خط دفاعكم الأول عند الوغى” على حد تعبيرها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اعتراف صريح بأنهما ارهابيان تحت الطلب فأحدهم متمرس خلف عصابات أرهابيه تشاديه ولو يرحلوا التشاديين سيبقي (؟؟؟ في حمرايه) والثاني عندما أقل عدد الارهابيين الليبيين المتمرس خلفهم أشتكي لاردوغان المشكله كونه أغلب الليبيه لا يري في حفتر غازي للغرب الليبي بل يراه قائد جيش ليبي يريد ينتشر في كامل ربوع الوطن فأغاثه اردوغان بمرتزقه سوريين واذا وضعتيهم الي جانب مرتزقة أجويلي التشاديين سيكون جيشكم مرقع بالغرباء الذين ليس عندهم للوطن أي انتماء فأنت عندما تقولي عندما يجد تقصدي عندما تكون هناك ضروره لعمليه ارهابيه او عميله تهريبيه لتحسين دخل الاهاربيين ستجدي الهراب اجويلي وعندما تكون هناك ضروره للاختلاس لانقاذ جيشكم ياارهابيين من الافلاس ستجدي اللص والمختلس باشاآغا

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  • يامطير لو ادوري علي مطيرة زرع تحصديها خير لك من القواده لتيار أجهض في بلد المنشأ له مصر،

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