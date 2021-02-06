امطير: لا تظلموا جويلي وباشاغا فعندما يجد الجد ستجدون البقية قد أغلقوا هواتفهم

دافعت آمنة امطير عضو مجلس الدولة عن حزب الإخوان المسلمين المسمى “العدالة والبناء” عن أسامة جويلي آمر غرفة المنطقة الغربية العسكرية وفتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق بعد خسارة قائمتهما أمام قائمة “المنفي/دبيبة” في مواجهة الشماتة التي أبداها البعض من تيار الوفاق.

قالت امطير على حسابها بموقع فيسبوك: “عندما يجد الجد لن نجد إلا أسامة الجويلي، وفتحي باشا آغا، وسنجد البقية إما هاتفه مقفل وإما يتعلل بأن غيره منعه” وفق قولها.

أضافت عضو مجلس الدولة عن حزب الإخوان المسلمين المسمى “العدالة والبناء” قائلة: “لا تظلموا من كان خط دفاعكم الأول عند الوغى” على حد تعبيرها.