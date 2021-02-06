بدء عملية الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز‎

بدأت اليوم السبت، عملية الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحا.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إن عملية فتح مراكز الاقتراع جرت بكل سلاسة، حيث سيصوت 33 ألف و740 ناخب وناخبة في هذا الاقتراع، قبل السابعة من مساء اليوم قت إغلاق مراكز الاقتراع.

وتتنافس في هذا السباق الانتخابي ثماني قوائم وثلاث نساء وثلاثة من ذوي الإعاقة، فيما يشارك بمراقبة العملية الانتخابية 243 مراقب من 9 منظمات مختلفة. ويجرى استخدام استخدام الحبر الانتخابي (الرذَّاذة) والكاشف الضوئي، ضمن الاجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا.