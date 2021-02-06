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ديوان المحاسبة يؤكد ضرورة توفير المخصصات المالية لتغطية نفقات المشروعات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عقد ديوان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اجتماع مع رؤساء الأجهزة التنفيذية للمشروعات ومديري الإدارات والمكاتب المختصة بالديوان للتفاوض مع الشركات الأجنبية المكلفة لضمان العودة واستئناف العمل على المشروعات المتوقفة.
وأوضح ديوان المحاسبة في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم مناقشة آليات استئناف المشروعات التنموية المتعثرة، وإيجاد الحلول للصعوبات وتسوية الالتزامات المالية بما يضمن حقوق ومصالح الأجهزة التنفيذية والشركات المتعاقد معها.

وأشار الديوان أنه تم الاتفاق على ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية النفقات لاستئناف هذه المشروعات.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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