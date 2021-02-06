الثني: مستعد لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من البرلمان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2021

أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني عن استعداده لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني.

وأعرب الثني في بيان له عن ترحيبه بأي قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم، لافتا إلى أن الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد .

وأضاف أن الحكومة مستمرة في آداء مهامها المناطة بها وفقاً للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب وتابع “نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعاً وبشكل قانوني”.

وشدد على أنه وكامل أعضاء الحكومة في انتظار الكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقا للقانون.