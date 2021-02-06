ليبيا

بوابة افريقيا-متابعات |

06 February, 2021

رحبت تركيا باختيار أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة الليبية من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، مبدية استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم للحكومة الجديدة حتى تنظيم الانتخابات المرتقبة أواخر العام الجاري.

وأعربت وزارة الخارجية التركية، في بيان، السبت، عن أملها في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في إطار خارطة الطريق التي حددها ملتقى الحوار الوطني الليبي، مؤكدة أن هذه الخطوة فرصة مهمة لحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية.

وشددت الوزارة على أن تركيا، التي رفضت الوسائل العسكرية لحل النزاع منذ البداية، وتثق بأن المجتمع الدولي لن يسمح هذه المرة للأطراف المتربصة بإفساد هذه الفرصة التاريخية بإيجاد حل سياسي دائم.

وكان أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية في جنيف الجمعة، صوتوا أمس الجمعة لحكومة تنفيذية جديدة ومجلس رئاسي جديد حيث فاز عبد الحميد دبيبة برئاسة الوزراء، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس