انطلاق الانتخابات المحلية ببلدية طرابلس المركز

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية، اليوم السبت، عن فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات المحلية ببلدية طرابلس المركز في التاسعة صباحا.

وأوضحت اللجنة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عملية فتح مراكز الاقتراع جرت بكل سلاسة فيما يحق لـ 33 ألفًا و740 ناخبًا وناخبة الإدلاء بأصواتهم في هذا الاقتراع الذي يغلق أبوابه في السابعة مساء اليوم.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا السباق الانتخابي تتنافس فيه ثماني قوائم وثلاث نساء وثلاثة من ذوي الإعاقة، فيما يشارك بمراقبة العملية الانتخابية 243 مراقبًا من 9 منظمات مختلفة، لافته إلى أنه يتم استخدام الحبر الانتخابي (الرذَاذة)، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا.

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