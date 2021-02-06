السفير الأمريكي: تهانينا للمشاركين في ملتقى الحوار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2021

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن تهانيه لليبيين والمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي والقادة القادمين والمغادرين على التزامهم بمستقبل ليبيا السلمي.

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وقال نورلاند في تغريدة للسفارة الأمريكي لدى ليبيا بموقع “تويتر” “تفاعل أكثر قادم من واشنطن، ولكن في الوقت الحالي، تهانينا الحارة لجميع الليبيين والمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي والقادة القادمين والمغادرين على التزامهم بمستقبل ليبيا السلمي”.

وصوت أعضاء لجنة الحوار السياسي أمس الجمعة على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا حيث فازت القائمة التي تضم محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.