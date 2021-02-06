ليبيا

طرابلس-بوابة افريقيا الاخبارية |

06 February, 2021

ردود أفعال مختلفة على الساحة بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية وفوز القائمة الثالثة في التصويت الذي أجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، ليصبح محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة برئاسة الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي في عضوية المجلس الرئاسي.

وفي سياق متصل قال المحلل السياسي المختص بالشأن الليبي محمد الزبيدي: إن بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا أصدرت أربع قوائم بأسماء المرشحين لتولي مناصب في المجلس الرئاسي وتم تقديم جميع القوائم في الموعد المحدد وبالعدد المطلوب من الموافقات، وذلك على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي تم اعتمادها في منتدى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير وتحتوي كل قائمة على ثماني توصيات من الغرب وستة من الشرق وثلاثة من الجنوب كما تم تنفيذ شرط أن يكون رئيس المجلس الرئاسي من المنطقة التي بها أكبر عدد من السكان، ولكن لا يتطابق مع المنطقة التي يُرشح منها رئيس الوزراء.

وأوضح أن إحدى القوائم التي جمعتها لجنة ملتقى الحوار الوطني الليبي تضم وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ورئيس المنطقة العسكرية الغربية أسامة عبد السلام وتربطهما علاقات بالتنظيمات الإرهابية في طرابلس وجماعة الإخوان.

وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة ساهمت في تشكيل أغلبية المحادثات الليبية، كما حثّت المشاركين في المنتدى على دعم آلية إجراء انتخابات للسلطات التنفيذية، في محاولة لإظهار أنها حققت نتائج مهمة في مثل هذا الوقت القصير كمندوبين عن منظمة دولية في البلاد، موضحا أنه في غضون ثلاثة أشهر فقط، وبقيادة البعثة، تم تحديد موعد الانتخابات، وتمت الموافقة على آلية تشكيل حكومة انتقالية والتصويت لمرشحي المجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء لكن دون علم الشعب الليبي وتسببت هذه القرارات في موجة من الاستياء بين جميع الليبيين، الذين احتاجوا إلى مزيد من الوقت لاتخاذ قرارات بشأن مستقبل الدولة الليبية.

يُذكر أن المرحلة الأولى من التصويت، التي جرت يوم الثلاثاء 2 فبراير، لم تحقق النتائج المطلوبة. ونتيجة لذلك، نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جولة ثانية من التصويت، ولم تتجاوز نسبة المشاركين 70٪ بموجب آلية الاختيار الجديدة.