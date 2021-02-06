المشري: من المهم أن تتكلّل جهود الحوار بالوصول لانتخابات حرة وإنهاء الانقسام بالبلاد

ليبيا – بارك رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين للشعب الليبي نجاح ملتقى حوارات جنيف.

المشري أشاد بحسب المكتب الاعلامي التابع له بدور البعثة الأممية وجهود المشاركين بملتقى الحوار(75) ببناء توافقات مثمرة متميزة بين أبناء الوطن، التي تُوّجت بإنجازات سياسية كبيرة.

وأعرب عن تمنياته التوفيقَ والنجاح لرئيس المجلس الرئاسي الجديد”محمد المنفي”، ونائبيه موسى الكوني، وعبدالله اللافي ورئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة”، وأن تكون حكومة وحدة وطنية تقودُ ليبيا للاستقرار والرخاء.

وأشار إلى أهمية أن تتكلّل هذه الجهود بالوصول إلى انتخابات حرة وفق قاعدة دستورية، وينتهي الانقسام في البلاد، وتتّجه ليبيا نحو الاستقرار والبناء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية