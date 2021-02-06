ليبيا – رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا، داعيا كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذا القرار.

غوتيريش قال في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة وفقاً لوكالة”روسيا اليوم”: “إنني أناشد الجميع بأن يعترفوا ويقبلوا بهذه النتائج وأن يعملوا مع السلطات الجديدة التي جرى انتخابها… من الضروري للغاية توحيد ليبيا والمضي قدما نحو السلام”.

يذكر أن ملتقى الحوار السياسي الليبي صوّت في وقت سابق من الجمعة خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.