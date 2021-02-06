“الدبية”: الالتفات لاحتياجات الجنوب من أولوياتنا

رئيس الحكومة الجديدة- عبدالحميد الدبيبة: سنعمل هذه الفترة بجدية على إصدار قرارات للحد من المركزية والعناية بالجنوب الليبي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية