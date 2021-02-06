ليبيا الان

“الدبية”: الالتفات لاحتياجات الجنوب من أولوياتنا

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رئيس الحكومة الجديدة- عبدالحميد الدبيبة: سنعمل هذه الفترة بجدية على إصدار قرارات للحد من المركزية والعناية بالجنوب الليبي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • قالوها كل الذين سبقوك والنتيجه اضرب الطوب تلقي التراب الذي ذرته كل الحكومات في عيون الليبيين من سكان الجنوب والمثل يقول ما تزرغتي نين تستعدي فالزغروته قبل الاستعداد ضريط فاضي يغير رائحة المكان الي ان تكون ريحه سيئه

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