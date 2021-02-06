“الدبية”: الالتفات لاحتياجات الجنوب من أولوياتنا

رئيس الحكومة الجديدة- عبدالحميد الدبيبة: سنعمل هذه الفترة بجدية على إصدار قرارات للحد من المركزية والعناية بالجنوب الليبي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
رئيس الحكومة الجديدة- عبدالحميد الدبيبة: سنعمل هذه الفترة بجدية على إصدار قرارات للحد من المركزية والعناية بالجنوب الليبي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
قالوها كل الذين سبقوك والنتيجه اضرب الطوب تلقي التراب الذي ذرته كل الحكومات في عيون الليبيين من سكان الجنوب والمثل يقول ما تزرغتي نين تستعدي فالزغروته قبل الاستعداد ضريط فاضي يغير رائحة المكان الي ان تكون ريحه سيئه
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