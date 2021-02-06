مصر تعرب عن تطلعها للعمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة

ليبيا – رحبت وزارة الخارجية المصرية أمس الجمعة، بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية.

الوزارة قالت في بيان صدر عنها بحسب المكتب الإعلامي التابع لها: “مصر تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة”.

وأعرب البيان عن تطلع مصر للعمل “مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021”.

كما أشادت الوزارة بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعية الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا للبلاد.

ودعت الوزارة كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.