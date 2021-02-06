بعد التقدّم السياسي.. باكستان تطمح للاستثمار في ليبيا

حثّ سفير باكستان المعين لدى ليبيا، رشاد جافيد، رجال الأعمال والمصدرين الباكستانيين، على الإسراع للاستثمار في ليبيا والمشاركة في مشروعات إعادة الأعمار المتوقّعة بتكلفة تقدر بمائة مليار دولار، وأخذ حصة من سوق توريد المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية والمحاصيل الزراعية التي تستوردها البلاد.

وخلال زيارته للغرفة التجارية الصناعية في مدينة فيصل آباد، قدّم السفير فيلمًا وثائقيًا شاملاً عن ليبيا، مُذكّرًا رجال الأعمال والمُصدّرين، أنه من المتوقع إجراء انتخابات موحدة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021 تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف: من المؤكّد أنهم سيدخلون البلاد في حقبة جديدة من السلام وإعادة الإعمار حيث أن بنيتها التحتية الأساسية في حالة يرثى لها. ومن بين حزمة إعادة الإعمار البالغة مائة مليار دولار، تم تخصيص 40 مليار دولار للقطاع الصحي المنهك.

وقال إن ليبيا استوردت ما يقرب من 80٪ من جميع السلع الاستهلاكية لاستخدامها المحلي، ويمكن لباكستان تلبية احتياجات الدولة الأفريقية من الزراعة والحبوب ومنتجات المنسوجات، بالإضافة إلى تصدير مواردها البشرية.

وأكد أنه خلال فترة حكم “القذافي”، كان هناك 150 ألف باكستاني يعملون في ليبيا، وحتى الآن، يمكن إلى إسلام آباد تصدير قوتها العاملة الماهرة من أجل تعزيز تحويلاتها الخارجية، حسب قوله.

ورأى “جافيد” أنه بعد انتخابات 24 ديسمبر 2021، سوف يُسارع المستثمرون من جميع أنحاء العالم إلى إنشاء شركات أعمال في ليبيا.

وقال: يجب على المصدرين الباكستانيين تأسيس شركاتهم للترويج لمنتجات “صنع في باكستان” في ليبيا والدول الأفريقية المجاورة.

وأكد السفير على ترتيب زيارة للمستوردين والمستثمرين الليبيين لباكستان الذين سيزورون فيصل آباد أيضًا.

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