«الثني» يشترط اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب لتسليم السلطة

أكد عبدالرحمن الثني، رئيس الحكومة الليبية استعداده لتسليم السلطة بشرط اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني.
وأعلن «الثني»، في بيان للحكومة الليبية، ترحيبه بأية قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم، لافتا إلى أن الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في آداء مهامها المناطة بها وفقاً للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب.
وتابع قائلا: «نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعاً وبشكل قانوني».
واختتم بقوله: «أنه وكامل أعضاء الحكومة في انتظار الكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقا للقانون».
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