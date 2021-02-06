«الثني» يشترط اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب لتسليم السلطة

أكد عبدالرحمن الثني، رئيس الحكومة الليبية استعداده لتسليم السلطة بشرط اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني.

وأعلن «الثني»، في بيان للحكومة الليبية، ترحيبه بأية قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم، لافتا إلى أن الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في آداء مهامها المناطة بها وفقاً للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب.

وتابع قائلا: «نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعاً وبشكل قانوني».

واختتم بقوله: «أنه وكامل أعضاء الحكومة في انتظار الكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقا للقانون».