“الثني”: سنُسلّم السلطة للحكومة الجديدة حال اعتمادها من “النواب”

أعربت الحكومة الليبية عن استعدادها لتسليم السلطة، حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني.

وأصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني بيانًا أكد فيه على “ترحيبه بأي قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم”.

وأضاف: الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب، ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الكيان الجديد.

وأكد البيان أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقًا للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب المنتخب.

وأضاف “الثني”: نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعاً وبشكل قانوني.

وأردف أنه وكامل أعضاء الحكومة في انتظار الكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي كيان تم اختياره وفقًا للقانون.

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