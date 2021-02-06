الثني يلمح لعدم تسليم السلطة للحكومة الجديدة

ألمح رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني إلى عدم تسليم السلطة للحكومة الجديدة حيث اشترط اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني.

وأضاف الثني في بيان له أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقاً للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب

واشترط الثني التئام مجلس النواب بشكل قانوني في جلسة مستوفية جميع الشروط يعتمد فيها الحكومة الجديدة، حتى يسلم لها.

يشار إلى أن حكومة الثني هي أطول حكومة مؤقتة في التاريخ حيث تعاقب عليها أربع رؤساء للولايات المتحدة ولازالت تتمسك بالسلطة

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