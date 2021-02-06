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النويري: الشرعية الدولية وحدها لا تكفي

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2021

أكدت رئاسة مجلس النواب لرئيس الحكومة الجديدة أن الشرعية الدولية وحدها لا تكفي مطالبا إياه بمساعدة مجلس النواب في منح حكومته الثقة باختياره للكفاءات داعيا إياه للتشاور مع النواب لتشكيل الحكومة لإقرارها في أجلها.

وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في بيان له دعم السلطة التنفيذية الموحدة في جهود توحيد كل المؤسسات الليبية المنقسمة متعهدة بالعمل بكل قوة على جمع كل أعضاء مجلس النواب للتعاطي الإيجابي مع تشكيل الحكومة استنادا إلى مبدأ الكفاءة.

ودعا جميع النواب إلى العودة لمجلس نواب واحد وترك المصالح الشخصية ورأب الصدع في الجسم التشريعي وتحمله للمسؤولية الملقاة على عاتقه والعمل على إصلاحه مشددا على دعم عمل الحكومة حال نيلها الثقة في تنفيذ خارطة الطريق وخاصة التجهيز للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأردف أنه “عقب توحيد المؤسسات لدينا مهام جسام منها إقرار قوانين الانتخابات والأحزاب والنقابات وضبط عملها لإثراء الحركة السياسية في ليبيا من التصحر السياسي الذي تشهده”.

وتابع “ندعو الأمم المتحدة مثلما ساعدت في الوصول إلى توحيد السلطة التنفيذية أن تساعدنا في توحيد الجسم التشريعي ونطالب الدول المتداخلة في ليبيا برفع يدها وترك الليبيين يقررون مصيرهم”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لا الشرعيه الدوليه تكفي ونص وخمسه بدليل عصابة الصخيرات المرفوضه من الليبيين والليبيات قد كفاها ووفاها اعتماد الغرب الاستعماري لها وحاست في ثروة ليبيا تفليق علي غير الجلوه ومكنت تركيا من احتلال ليبيا وزعيم احدي العصابات الارهابيه متغطي بغطاء وزير داخليه لم تكفيه قواعد تركيا في الغرب الليبي وقاعدة قاعده ايطاليه في مصراته حتي عرض علي الامريكان نصب قاعده فضحكوا لسفاهة العرض كونه هو ذاته وزير في حكومه غير شرعيه ولا يحق له منحنهم أي حق في ليبيا وقالوا له عرضك جاء متآخر فامريكا تفكر في سحب قاعدتها من المانيا التي تشكل شوكه في خاصره روسيا أما شمال افريقيا فلا نحتاج الي قاعده فافريكوم تكفي شكرا يا افتوحه

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