تقرير: شعاع ضوء يظهر في نفق الأزمة الليبية بعد انتخاب السلطة الجديدة

أكد تقرير اعلامي نشرته صحيفة البيان الإماراتية، اليوم السبت، أن تشكيل الحكومة الليبية الموحدة الجديدة يعد مؤشرا جيدا على إنهاء الأزمة في ليبيا بعد إجراء الانتخابات المقررة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح التقرير أن هناك شعاع ضوء بدأ يظهر في نفق الأزمة الليبية بعد نجاح جهود توحيد السلطة التنفيذية والتوافق على حكومة ليبية مؤقتة التي يقودها محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي وعبدالحميد الدبيبة رئيسًا للوزراء.

وأشار التقرير إلى أن جميع المشاركين أبدوا الشجاعة الكافية والحس العالي بالمسئولية للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة للأزمة في ليبيا على نحو يحافظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

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