تقرير: تشكيل الحكومة الموحدة الليبية ينهي الانقسام بين طرفي الصراع

أكد تقرير إعلامي نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية، اليوم السبت، أن تشكيل الحكومة الليبية الموحدة المؤقتة جديدة يمهد لإجراء الانتخابات خلال العام الحالي، وينهي حالة الاقتتال والانقسام بين أطراف الصراع.

وشدد التقرير على أن الإمارات تدعم الجهود المبذولة لإحلال الاستقرار والسلام في ليبيا، مشيراً إلى أن الحوار أفضل طريق لحل الصراعات.

وأشار التقرير إلى أن الأهم في المرحلة المقبلة هو البناء على هذا الإنجاز السياسي، والتقدم في مختلف المسارات التفاوضية برعاية الأمم المتحدة، خاصة في ظل وجود أطراف إقليمية متضررة من مساعي السلام، ومستفيدة من إشاعة الخراب وزرع الفتن بين أبناء الشعب الواحد.

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