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أوحيدة: الشعب يتطلع لاتخاذ قرارات وطنية من البرلمان والرئاسي الجديد كإخراج المرتزقة

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – توقع عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن أهم ما سينتج عن انتخاب المنفي و الدبيبة هو توحيد السلطة، والتئام مجلس النواب وتشكيل حكومة موحدة.

أوحيدة قال في تصريح لموقع “إرم نيوز” إن الشعب يتطلع إلى اتخاذ قرارات وطنية من مجلس النواب، والمجلس الرئاسي، بإخراج المرتزقة، ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية، وإنهاء الانقسام وصولًا إلى انتخابات عامة.

وأشار إلى أن كل ذلك يبقى رهنًا بمدى جدية المجتمع الدولي في الوقوف مع هذه السلطة في وجه المعرقلين، لاسيما الميليشيات، والدول الداعمة لها بحسب قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المتحدث بأسم الشعب. تم تعيينه في هذا المنصب بواسطة لجنة سرية واي واحد يشكك في ان كلامه يعبر عن الشعب كله سيتم اعدامه

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