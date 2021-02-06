أوحيدة: الشعب يتطلع لاتخاذ قرارات وطنية من البرلمان والرئاسي الجديد كإخراج المرتزقة

ليبيا – توقع عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن أهم ما سينتج عن انتخاب المنفي و الدبيبة هو توحيد السلطة، والتئام مجلس النواب وتشكيل حكومة موحدة.

أوحيدة قال في تصريح لموقع “إرم نيوز” إن الشعب يتطلع إلى اتخاذ قرارات وطنية من مجلس النواب، والمجلس الرئاسي، بإخراج المرتزقة، ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية، وإنهاء الانقسام وصولًا إلى انتخابات عامة.

وأشار إلى أن كل ذلك يبقى رهنًا بمدى جدية المجتمع الدولي في الوقوف مع هذه السلطة في وجه المعرقلين، لاسيما الميليشيات، والدول الداعمة لها بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية