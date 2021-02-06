تونس: اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا خطوة إيجابية وحدثًا تاريخيًا يؤشّر لإنهاء الانقسام

ليبيا – أكدت وزارة الخارجية التونسية على متابعة تونس بكل اهتمام لمجريات اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بجينيف، مرحبةً بنتائج التصويت الحاصل لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة.

الخارجية التونسية اعتبرت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها أن ما حدث خطوة إيجابية وحدثًا تاريخيًا يؤشّر لإنهاء الانقسام وتعافي ليبيا وخروجها من الأزمة التي عاشتها لعقد من الزمن وشروعها في بناء مرحلة جديدة من تاريخها، مثمنةً جهود منظمة الأمم المتحدة ودورها المحوري في تحقيق هذا الإنجاز.

وتوجهت بخالص التهنئة للفائزين في هذه الانتخابات متمنيةً لهم التوفيق والسّداد في أداء مهامهم السامية حتى الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدّد، معربةً حرصها الراسخ على العمل مع السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من أجل إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، تجسيدا لروابط الأخوة الصادقة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل.

كما ذكرت تونس باحتضانها بنجاح لاجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في شهر نوفمبر 2020، وما أسفر عنه من مخرجات إيجابية وملموسة تم البناء عليها في الاجتماعات اللاحقة لتحقيق تقدّم في مسار التسوية السياسية.

وجددت التأكيد على ما دعا إليه الرئيس التونسي في العديد من المناسبات، حول ضرورة التوصّل إلى حل سلمي شامل في إطار حوار ليبي-ليبي يحفظ وحدة البلاد ويحقّق تطلّعات الشعب المشروعة نحو الاستقرار والتنمية والإعمار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية