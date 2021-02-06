قزيط: طائرة الخطوط الليبية المتحفظ عليها في مصراتة نقلت إلى طرابلس لغرض الصيانة

أخبار ليبيا 24

قال مدير مطار مصراتة الدولي، عادل قزيط، إن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية المتحفظ عليها في مصراتة عادت إلى مطار معيتيقة لغرض الصيانة.

وأوضح قزيط في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أنه بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية لها في طرابلس، لافتاً أن الطائرة كانت في مصراتة لإجراء صيانة، وعندما قررت سلطات المنطقة الشرقية إيقاف الرحلات من غرب البلاد، جرى التحفظ عليها ردا على ذلك من قبل الجهات المختصة.

وأضاف قزيط، “وردنا كتاب بالخصوص وطُلب منا التحفظ عليها وعدم السماح لها بالمغادرة إلا بأذن كتابي مع الحفاظ على الطائرة وسلامتها”.