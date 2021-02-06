بيت المال: انتخاب مجلس رئاسي الجديد جاء استكمالاً لما قدمه الرجال في تبات القتال

أصدرت ما تعرف “غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة”، بيانا قالت فيه: “نتقدم بالتهنئة الحارة لكل أبناء الشعب الليبي على نجاح جهود ملتقى الحوار السياسي بجنيف السويسرية، المتمثلة في انتخاب مجلس رئاسي جديد؛ واستحداث حكومة وحدة وطنية تابعة له، تجمع أطياف الشعب الليبي شرقاً وغرباً وجنوباً” وفق قولهم.

أضافت “الغرفة” التي يقودها إبراهيم بيت المال: “وتؤكد الغرفة أن ما حصل يوم الأمس في جنيف؛ ما هو إلا استكمال لما قدمه الرجال المخلصون في تبات القتال، بوقوفهم صفا واحدا في حرب كانوا فيها أبطال الوطن الأوفياء، وإذ تعرب الغرفة عن سعادتها لما وصلت إليه جهود المتحاورين في جنيف؛ فإنها تدعو الله أن يوفق من وقع عليهم الإختيار، للسير بمركب الوطن إلى بر الأمان، وتخفيف معاناة وآلام الكادحين البسطاء وتضميد جراحهم” على حد تعبيرهم.