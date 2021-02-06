موريتانيا تشيد باتفاق الأطراف الليبية وتصفه بالتاريخي

أشادت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالاتفاق بين الأطراف الليبية في جينيف ووصفته بالتاريخي.

وقال بيان صادر عن الخارجية الموريتانية اليوم السبت إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال منتدى ليبيا المنعقد فى جنيف والذي أسفر عن اختيار سلطة انتقالية سيؤمن خروج ليبيا من اتون المواجهات المسلحة والانقسامات.

ونوه البيان، بالدور الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة في رعاية هذا الاتفاق الذي من من شأنه أن يحقق تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والا ستقرار، ويضمن وحدة أرضه وسيادته، وفق الببيان.