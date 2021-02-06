الحكومة الليبية تبدي استعدادها لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني

بنغازي 06 فبراير 2021 (وال)- قال السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني، إن الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب، ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد، مُبدئًا ترحيبه بأية قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم.

وأكد السيد الرئيس – في بيان -أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقًا للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب، مضيفًا “نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعًا وبشكل قانوني”.

وشدد السيد الرئيس على أنه وكامل أعضاء الحكومة؛ في انتظار الكلمة الفصل من السادة أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقًا للقانون. (وال-بنغازي) ر ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال