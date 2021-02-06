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الحكومة الليبية تبدي استعدادها لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 06 فبراير 2021 (وال)- قال السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني، إن الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب، ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد، مُبدئًا ترحيبه بأية قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم.

وأكد السيد الرئيس – في بيان -أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقًا للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب، مضيفًا “نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعًا وبشكل قانوني”.

وشدد السيد الرئيس على أنه وكامل أعضاء الحكومة؛ في انتظار الكلمة الفصل من السادة أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقًا للقانون. (وال-بنغازي) ر ع

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • مجلس النواب كاملا كما انتخب سنة 2014 يجب حضور كل الاعضاء بما فيهم المتوفين والمقاطعين يحضروا جميعهم والجلسة ستعقد في الرجمة… هذا هو الانطباع الذي يعطيه بيان السيد الثني

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