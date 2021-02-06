مركز الرقابة على الأدوية: إغلاق صيدليتين في قصر بن غشير بطرابلس

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، إغلاق الصيدلية المركزية في بلدية قصر بن غشير بطرابلس، وكذلك صيدلية البركة في البلدية ذاتها، بعد حملة للتفيش عليهما، أثبتت وجود عدد من المخالفات الصحية.

وأوضح المركز أن مفتيشيه قاموا بالحملة رفقة نقطة الحرس البلدي بالمركز، وثبت خلالها أه لا يوجد إذن مزوالة مهنة للعاملين، كما أن النظافة العامة رديئة، فضلا عن وجود أدوية منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية. وتقرر إغلاق الصيدلية من قبل الجهات الضبطية.

كما قام المركز بحملة على صيدلية البركة ثبت خلالها عدم وجود إذن مزاولة مهنة، ورداءة النظافة العامة، وحاجة دورات المياه إلى صيانة، مع وجود أدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، ليتقرر بذلك إغلاق الصيدلية من قبل الجهات الضبطية.

ورفض مفتشو المركز شحنة أكياس حلوى، تبلغ 156 كرتونة واردة من فرنسا في ميناء الخمس البحري، وذلك لاحتوائها على «ألوان محظورة E131 , E120 ، طبقاً للمواصفة القياسية رقم 15 لسنة 2015 الخاصة بالمضافات المسموح بها».

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