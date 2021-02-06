اليونان تقرر إعادة فتح سفارتها بطرابلس وتدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

أعربت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، عن ترحيبها في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية بانتخاب رئيس مجلس الرئاسة وأعضائه ورئيس وزراء ليبيا من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف.

وعبرت الوزارة في بيان لها عن أمل أثينا في أن يكون تعيين المجلس الانتقالي حتى موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، مساهمة حاسمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة بشكل عام.

وأوضحت الوزارة أن اليونان تتطلع إلى إقامة اتصالات مع المجلس الجديد بمجرد توليه منصبه من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على أساس القانون الدولي، مشيرا إلى أن اليونان بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو ، على استعداد أيضًا لتقديم المساعدة لليبيا من أجل المساهمة في إعادة الإعمار وتوطيد الأمن.

وطالبت الوزارة بضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا من أجل تهدئة الوضع، مؤكدة أنه سيتم افتتاح السفارة اليونانية في طرابلس و بدء الإجراءات اللازمة لافتتاح قنصلية عامة لليونان في بنغازي.

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